Girona-Real Betis martedì 21 aprile 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Verdiblancos attesi a Montilivi

Martedì 21 aprile 2026 alle 21:30 si gioca la partita tra Girona e Real Betis. La squadra andalusa, che aveva iniziato bene la stagione, ha perso terreno dopo aver subito una sconfitta contro il Braga a La Cartuja, un risultato che ha compromesso le sue chance di qualificazione in Europa. Le formazioni sono pronte, con i pronostici che indicano un match equilibrato. Le quote sono state aggiornate di recente, alimentando l’interesse degli scommettitori.

Improvvisamente, il cielo è diventato molto scuro per il Real Betis: la squadra andalusa ha abbandonato il sogno europeo, si è inchinata al Braga a La Cartuja, crollando in maniera difficile da spiegare dopo un inizio strepitoso. Dopo nemmeno mezz’ora i Verdiblancos conducevano con due reti di vantaggio e sembravano avviati verso la semifinale: il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Girona-Real Betis (martedì 21 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Verdiblancos attesi a Montilivi Notizie correlate Real Madrid-Alaves (martedì 21 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. I Blancos cercano stimoliIl Real Madrid è arrivato nel momento decisivo della stagione in una posizione pessima per un club di questa grandezza: è fuori dalla Champions... Real Betis-Atletico Madrid (giovedì 05 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Verdiblancos possono sognareIl mercato invernale si è chiuso col botto per l’Atletico Madrid: se Raspadori si è diretto verso Bergamo, Ademola Lookman ha fatto il percorso... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Real Madrid - Girona in Diretta Streaming | DAZN IT; PREVIEW | Girona vs Real Betis: team news, lineups, predictions (La Liga 21/04); Girona vs Real Betis Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 21-04-2026; Watch Real Madrid - Girona Live Stream Online | DAZN IT. Pronostico Girona vs Real Betis – 21 Aprile 2026Nel contesto del La Liga, la sfida tra Girona e Real Betis illuminerà la serata del 21 Aprile 2026 alle 21:30 allo Stadio Municipal de Montilivi. Un ... news-sports.it Sconfitta col Maiorca, sconfitta col Bayern, pareggio col Girona e altro ko col Bayer: per il Real è un aprile da incubo. E ora il rischio di finire la stagione senza titoli è altissimo - facebook.com facebook Le prime pagine di #Marca e #As sulle proteste del Real Madrid per l’espulsione di Camavinga a Monaco. x.com