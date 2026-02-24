Tre incontri di formazione con gli “oratori piacentini” sono stati organizzati per preparare educatori, volontari e giovani a svolgere con competenza il loro ruolo in oratorio. La causa è la crescente richiesta di supporto e attenzione alle esigenze del territorio e delle famiglie. Durante le serate, i partecipanti hanno approfondito tecniche di comunicazione e strategie di coinvolgimento, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e il servizio offerto ai bambini e alle famiglie locali.

Tre serate per “attrezzare” educatori, volontari e giovani a vivere in pienezza e consapevolezza il servizio in oratorio tra bambini, famiglie ed esigenze del territorio. «La nostra mission è accompagnare e supportare gli oratori della Diocesi piacentina – spiega Di Paola – Nella primavera 2025 abbiamo iniziato il percorso con l’obiettivo di costruire un orizzonte comune alle diverse realtà oratoriali della nostra diocesi, per definire l'essenza che ci caratterizza e ci conferisce un’identità riconoscibile. In questo 2026 ci focalizziamo sugli strumenti che sono preziosi per costruire reti, accogliere ogni realtà e progettare insieme: come imparare a comunicare bene, saper educare con cura e lavorare in squadra». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

