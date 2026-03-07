Medico gettonista over 70 guadagna 35mila euro in un mese | polemica nella Regione Lazio

Un medico over 70, impiegato come gettonista, avrebbe guadagnato oltre 35.000 euro in un solo mese. Secondo quanto riferito, avrebbe lavorato quasi 500 ore su circa 730 disponibili nel mese. La notizia ha scatenato una polemica nella Regione Lazio e ha portato a un’interrogazione ufficiale. La vicenda riguarda un professionista coinvolto in un sistema di incarichi retribuiti molto elevati.

