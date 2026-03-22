I prezzi di benzina e diesel continuano a salire, con rincari ancora evidenti nelle aree interne. Il Governo ha intervenuto riducendo temporaneamente le accise sui carburanti, ottenendo qualche risultato. Tuttavia, i costi dell’energia restano elevati e le variazioni sono visibili sia nelle città che nelle zone più remote. La situazione si mantiene tesa, con effetti pratici sui consumatori e sui trasporti.

Gli interventi del Governo centrale sulle accise dei carburanti hanno sortito qualche positivo effetto sul prezzo di benzina e diesel, ma i cittadini specialmente nell’entroterra Fermano, hanno segnalato diverse situazioni con prezzi decisamente alti, con evidenti oscillazioni fra le varie compagnie e soprattutto fra paese e paese. Purtroppo il costo del carburante sta assumendo un ruolo importante nell’economia delle famiglie del territorio, l’auto resta un elemento indispensabile per andare a lavoro, fare la spesa, accompagnare i figli a svolgere le loro attività quotidiane, attività di routine che però alla fine della settimana si trasformano in chilometri e consumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guerra e costi dell’energia. Benzina e diesel alle stelle, nell’entroterra ancora rincari

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