Square Enix, nota per aver prodotto anime come Fullmetal Alchemist, Soul Eater e My Dress-Up Darling, ha annunciato l'adozione di un'intelligenza artificiale chiamata Mantra Engine. Questa tecnologia è stata sviluppata con l’obiettivo di automatizzare la creazione del lettering nei manga, consentendo di risparmiare circa tremila ore di lavoro umano. La scelta arriva in un momento di crescente interesse per l’integrazione dell’IA nei processi creativi e produttivi.

Nel mondo del manga, ogni vignetta è un equilibrio millimetrico tra disegno e parola, ora, quel fragile equilibrio incontra l'intelligenza artificiale: Square Enix prova a riscrivere il processo editoriale con uno strumento che punta meno alla sostituzione e più alla redistribuzione del tempo creativo. Uno strumento che promette di cambiare l'editoria giapponese (e non solo). Nel laboratorio silenzioso dell'editoria giapponese, fatto di font scelti con cura maniacale e balloon posizionati al millimetro, irrompe una novità destinata a lasciare il segno. Square Enix, in collaborazione con Mantra, ha annunciato Mantra Engine, un sistema basato su intelligenza artificiale progettato per automatizzare una delle fasi più tecniche - e spesso invisibili - della produzione manga: il typesetting.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Square Enix, l'azienda dietro Fullmetal Alchemist e Soul Eater, usa l'IA per ridurre tre mila ore di lavoro

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