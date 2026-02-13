Dopo vent’anni, uno degli sceneggiatori di Fullmetal Alchemist conferma: la produzione dell’anime del 2003 è stata realizzata seguendo le indicazioni dell’autrice Hiromu Arakawa. La notizia smentisce le voci di una sua presunta ira e rivela come le scelte creative siano state fatte sotto supervisione diretta. Un dettaglio importante emerge: l’autrice stessa aveva approvato le decisioni prese, anche se molti avevano interpretato diversamente.

Per anni si è parlato di una Hiromu Arakawa furiosa per l'anime del 2003 di Fullmetal Alchemist. Oggi uno degli sceneggiatori rompe il silenzio: tra paletti creativi, supervisione costante e un malinteso diventato leggenda, la verità è molto diversa. Nel fandom di Fullmetal Alchemist esiste una convinzione dura a morire: l'anime del 2003 avrebbe tradito il manga al punto da far infuriare la sua autrice. Ma una recente presa di posizione di uno degli sceneggiatori ribalta la narrazione e rimette ordine in una storia spesso raccontata male. Cosa accadde davvero dietro l'anime del 2003 Il dibattito è tornato a galla quando un utente di X, noto come Tane, ha riassunto una delle accuse più ricorrenti rivolte al primo anime di Fullmetal Alchemist: "Si dice spesso che abbia cambiato arbitrariamente l'opera originale e che questo abbia fatto infuriare Hiromu Arakawa". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fullmetal Alchemist, dopo vent'anni arriva la conferma: "Abbiamo seguito le direttive dell'autrice"

