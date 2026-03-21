Life is Strange | Reunion Square Enix annuncia i requisiti di sistema per PC

Square Enix ha annunciato i requisiti di sistema ufficiali per PC di Life is Strange: Reunion, il nuovo capitolo della serie narrativa. Il gioco riunisce due personaggi principali, Max Caulfield e Chloe Price, e richiede specifiche hardware per l’installazione e il funzionamento. I requisiti sono stati resi noti pubblicamente e riguardano le caratteristiche tecniche necessarie per l’esecuzione del titolo su computer.

Square Enix ha pubblicato i requisiti di sistema ufficiali per PC di Life is Strange: Reunion, il nuovo capitolo della celebre serie narrativa che riporta insieme due dei personaggi più amati della saga: Max Caulfield e Chloe Price. Lo studio di sviluppo Deck Nine Games ha diffuso nel dettaglio le configurazioni necessarie per giocare su PC, mostrando un quadro piuttosto accessibile per la maggior parte dei giocatori. I requisiti coprono diversi livelli di prestazioni: dal minimo per giocare in Full HD fino al preset grafico più avanzato, chiamato “Hella High”, pensato per chi vuole spingersi fino al 4K con la qualità massima. La pubblicazione arriva a pochi giorni dal lancio del gioco, offrendo agli utenti il tempo necessario per verificare se il proprio sistema è pronto. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Life is Strange: Reunion, Square Enix annuncia i requisiti di sistema per PC Articoli correlati Life is Strange nel 2026: Square Enix annuncia un nuovo capitolo. Ecco cosa sappiamoSquare Enix ha finalmente acceso i motori per il ritorno di una delle saghe narrative più amate: un nuovo capitolo di Life is Strange debutterà... Final Fantasy 7 Rebirth, Square Enix annuncia un taglio di prezzo permanente su PS5 e PCSquare Enix ha annunciato ufficialmente un’importante riduzione di prezzo permanente per Final Fantasy 7 Rebirth su PS5 e PC, rendendo il titolo più... Aggiornamenti e notizie su Square Enix Temi più discussi: Life is Strange: Reunion ci mostra il suo gameplay; Scopri le nuove emozioni di Life is Strange Reunion nell'ultimo gameplay trailer; Life is Strange: Reunion, nuovo trailer di gameplay prima del lancio; Life is Strange: Reunion - svelata la track list. Il tuo PC riesce a far girare Life is Strange: Reunion in qualità Hella High?Manca poco più di una settimana al prossimo capitolo della serie Life is Strange, dato che Life is Strange: Reunion debutterà su PC, PS5 e Xbox Series X/S già dal 26 marzo. Detto questo, ora Square En ... gamereactor.it Life is Strange Reunion, annunciati i requisiti di sistema per PC, dai minimi fino al 4K con settaggi al massimoDeck Nine svela i requisiti PC di Life is Strange Reunion: accessibili a tutto tondo, ma per il 4K con i settaggi Hella High serve come minimo una RTX 4080. multiplayer.it Square Enix ha condiviso nuove immagini e informazioni su The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: dall’Age of Reconstruction al sistema di missioni, passando per Shrines of Life e Bonus Drops. E tra le attività opzionali ne spunta una a tema felino! facebook Square Enix celebra un nuovo traguardo di vendite per la serie di Bravely, mentre #BravelyDefaultFlyingFairyHDRemaster fa il suo debutto su Xbox Series X/S e PC. x.com