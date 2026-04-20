A Roma sono in corso perquisizioni legate a un’indagine sulla presunta creazione di una struttura di spionaggio parallela. Tra le persone coinvolte c’è un ex vicedirettore dell’Aisi, accusato di accesso abusivo a sistemi informatici, violazione della privacy, esercizio abusivo della professione e peculato. Le operazioni sono state avviate in diverse sedi e proseguono per chiarire i fatti.

Accesso abusivo a sistemi informatici, violazione della privacy, esercizio abusivo della professione e peculato. Sono questi i reati ipotizzati a carico dellaSquadra Fiore, ovvero quella che sarebbe emersa come una struttura di spionaggio parallela, con pezzi dei Servizi, imprese e politica, nonché alcune aziende ‘amiche’ dalle ottime entrature facilitate negli appalti, a gestire le centrali di ascolto. In sostanza, un gruppo clandestino accusato di confezionare dossier, anche per committenti internazionali. Una struttura per cui sono in corso perquisizioni della procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta della Squadra ritenuta centrale di spionaggio abusiva e che per anni avrebbe lavorato nella Capitale,esattamente come la Equalize a Milano.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Squadra Fiore, perquisizioni a Roma sulla ‘struttura di spionaggio parallela’: indagato ex vicedirettore Aisi

Notizie correlate

Dossieraggi, perquisizioni a Roma nell’inchiesta sulla Squadra Fiore, indagato l’ex vicedirettore dell’Aisi Del DeoI carabinieri del Ros stanno perquisendo una serie di persone in relazione all’inchiesta della procura di Roma sullaSquadra Fiore, un gruppo...

Dossier e spionaggio, perquisizioni a Roma nell’ambito delle indagini sulla Squadra FioreL’inchiesta riguarda un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell’ordine accusati di confezionare dossier.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni; Si espande il polo di Thales Alenia Space; Serie A: vincono Milan, Juventus e Genoa. Cremonese-Torino 0-0. VIDEO; Cassano Magnago, ex parlamentare Maria Agostina Pellegatta lascia tutti i suoi averi al Comune.

Dossieraggio, nuova inchiesta: a Roma perquisizioni per la Squadra FiorePerquisizioni sono in corso nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma sulla 'Squadra Fiore', un gruppo clandestino con ex ... iltempo.it

Inchiesta «Squadra Fiore», perquisizioni a Roma: ombre su una rete di spionaggio parallelaLa Procura di Roma indaga su un gruppo clandestino accusato di dossieraggio e accessi abusivi. Coinvolti ex appartenenti alle forze dell’ordine e dei servizi segreti, con legami tra imprese e apparati ... milanofinanza.it

I Carabinieri del Ros stano effettuando, su disposizione della procura di Roma, una serie di perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta "Squadra Fiore". Un gruppo clandestino, secondo l'accusa, di cui facevano parte ex appartenenti alle forze del - facebook.com facebook

L'ex numero due del Dis, Giuseppe Del Deo, è indagato per peculato nell'indagine della Procura di Roma, che riguarda anche la Squadra Fiore - gruppo clandestino che faceva attività di dossieraggio - e che ha portato oggi ad una serie di perquisizioni da par x.com