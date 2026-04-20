Nelle ultime ore, i carabinieri del Ros stanno effettuando perquisizioni a Roma nell’ambito di un’indagine della procura locale su un gruppo clandestino chiamato Squadra Fiore. Secondo le verifiche, alcuni ex appartenenti alle forze dell’ordine sono accusati di aver prodotto dossier riservati. Le operazioni fanno parte di un’indagine che coinvolge elementi legati allo spionaggio e al traffico di informazioni riservate.

L’inchiesta riguarda un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell’ordine accusati di confezionare dossier. Indagati l’ex vicedirettore del Dis Giuseppe Del Deo e l’hacker Samuele Calamucci. I carabinieri del Ros stanno eseguendo delle perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla Squadra Fiore, un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell’ordine accusati di confezionare dossier. Le accuse contestaste sono accesso abusivo a sistema informatico, violazioni relative alla privacy ed esercizio abusivo della professione. Le perquisizioni riguardano anche il filone di indagine dello stesso procedimento in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizi.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dossier e spionaggio, perquisizioni a Roma nell’ambito delle indagini sulla Squadra Fiore

Notizie correlate

Dossieraggi, nuove perquisizioni dei Ros nell’ambito dell’indagine sulla “Squadra Fiore”Nuove perquisizioni sono in corso, su disposizione della Procura di Roma, nell’ambito dell’indagine sulla “Squadra Fiore“, un gruppo clandestino – di...

Dossieraggi, perquisizioni a Roma nell’inchiesta sulla Squadra FioreI carabinieri del Ros stanno perquisendo una serie di persone in relazione all’inchiesta della procura di Roma sulla Squadra Fiore, un gruppo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Spionaggio e dossier, perquisizioni a Roma: inchiesta su gruppo clandestino «Squadra Fiore» e ex membri dei Servizi e imprenditoriUna centrale di spionaggio e dossieraggio a Roma. Sono in corso le perquisizioni del Ros, disposte dalla Procura di Roma, sulla cosiddetta squadra Fiore, collegata alla ... ilmattino.it

Dossier e spionaggio, indagini su ex membri dei ServiziSono in corso delle perquisizioni su disposizione della Procura di Roma nell’ambito dell’indagine sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo clandestino – di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell’o ... corrieredellacalabria.it