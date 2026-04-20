Spread in rialzo a 74 punti | lo stress dei tassi sfida le PMI

Durante la giornata di lunedì 20 aprile 2026, il mercato obbligazionario europeo ha mostrato un aumento dello spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi, salito a 74,1 punti base. Questa variazione riflette un rialzo di circa 0,2 punti rispetto alla sessione precedente, evidenziando uno scenario di maggiore pressione sui tassi di interesse e sulle piccole e medie imprese che si confrontano con questa situazione.

Il mercato obbligazionario europeo ha registrato una variazione nei differenziali di rendimento durante la sessione odierna di lunedì 20 aprile 2026, con lo scarto tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi che si è attestato a 74,1 punti base. Questo movimento segna un incremento rispetto ai 72 punti registrati alla chiusura della precedente sessione di venerdì. L’andamento dei rendimenti sul fronte dei titoli decennali. Le dinamiche finanziarie hanno una pressione al rialzo sui tassi d’interesse per entrambe le nazioni monitorate. Nello specifico, il rendimento del titolo italiano con scadenza a dieci anni è salito raggiungendo il 3,71%, partendo dal valore del 3,67% della chiusura precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spread in rialzo a 74 punti: lo stress dei tassi sfida le PMI Notizie correlate Leggi anche: Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 74 punti Leggi anche: Lo spread tra Btp e Bund chiude in in calo a 74 punti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 76 punti; Lo spread Btp-Bund termina in rialzo a 78,5 punti; *** BTp: spread chiude in rialzo a 79 punti, rendimento decennale balza al 3,87%; Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 74 punti. BTp: spread chiude in rialzo a 74 punti, rendimento decennale sale al 3,72%(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - Chiusura in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. A fine seduta, il differenziale di rendimento tra il ... ilsole24ore.com Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 74 puntiAvvio in rialzo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato sale a 74 punti dai 72 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,73% dal 3,67% della ... ansa.it Il “Whatever it takes” di Draghi Nel 2012 la tenuta dell’Eurozona era a rischio. Gli spread erano fuori controllo e l’azione della Banca centrale europea non era sufficiente a ridurre la tensione sui mercati finanziari. La forte vulnerabilità dei Paesi periferici (Italia, facebook Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 74 punti. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,73% #ANSA x.com