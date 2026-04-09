Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è ridotto, chiudendo a 74 punti rispetto ai 76 punti della giornata precedente. La variazione indica una diminuzione del differenziale tra i due titoli.

Chiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato scende a 74 punti dai 76 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,7 per cento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo spread tra Btp e Bund chiude in in calo a 74 punti

Spread Btp-Bund in calo a 74 punti, rendimenti a 3,63% per i titoli italianiLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è sceso per il terzo giorno di fila in apertura del 18 marzo.

Spread Btp-Bund in calo a 95 punti, rendimenti sotto il 4%: cosa cambia per i BtpLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto sostanzialmente stabile, con una leggera riduzione rispetto all’apertura di ieri, anche nelle...

Temi più discussi: Cosa succede ai Btp se lo spread torna sopra i 100 punti? Gli effetti della guerra sui titoli di Stato; Lo spread tra Btp e Bund apre in forte calo a 83 punti; Lo spread tra Btp e Bund in avvio sale a 78,8 punti; Lo spread tra Btp e Bund in avvio è poco mosso a 94,4 punti.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in in calo a 74 puntiChiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato scende a 74 punti dai 76 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,7 per cento. (ANSA ... ansa.it

Lo spread tra Btp e Bund in avvio sale a 78,8 punti. Milano apre in calo dello 0,13%, pesante DiasorinLa Borsa di Milano in avvio è in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,13% a quota 47.030 punti. Maglia nera è Diasorin (-3%) con Ubs che ha tagliato la raccomandazione a 'neutral'. Buon passo di A2a (+2,18%), ... ansa.it

In questo articolo analizziamo i potenziale pro e contro di un 10% complessivo con il BTP 3,00% e il conto deposito vincolato al 3,25%. https://loom.ly/ri3lnEY - facebook.com facebook

Lo spread tra Btp e Bund in avvio sale a 78,8 punti. Milano apre in calo dello 0,13%, pesante Diasorin. L'Asia negativa con Hormuz chiuso, Europa attesa in calo. Anche i future su Wall Street sono in rosso. #ANSA x.com