Nella prima parte della giornata di oggi, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è mantenuto stabile a 75 punti base, nonostante le tensioni crescenti nello stretto di Hormuz tra Iran e Stati Uniti. I mercati sembrano aver reagito con cautela alle notizie provenienti dalla regione, senza registrare variazioni significative nei prezzi dei titoli di riferimento. La situazione internazionale continua a mantenere alta l’attenzione degli investitori.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è mantenuto relativamente basso durante i primi minuti dell’apertura del 20 aprile, nonostante le forti tensioni nello stretto di Hormuz tra Iran e Stati Uniti. Il differenziale si è assestato su 75 punti base, più basso di buona parte delle aperture della scorsa settimana ma 3 punti più in alto della chiusura di venerdì 17. Le ultime ore della scorsa settimana erano state caratterizzate però da un forte ottimismo, seguito all’annuncio di un’apertura totale dello stretto di Hormuz da parte dell’Iran, dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Libano e Israele. Teheran ha però quasi subito richiuso il passaggio, criticando il blocco navale statunitense ai suoi porti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 75 punti base, i titoli di Stato reggono alle nuove tensioni in Iran

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