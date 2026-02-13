spread btp bund a 62 punti base piazzati 14 miliardi di titoli di stato nelle aste

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è salito leggermente in apertura del 13 febbraio, raggiungendo i 62 punti base, mentre il Tesoro ha piazzato 14 miliardi di euro di titoli di Stato nelle aste odierne.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è aumentato leggermente in apertura del 13 febbraio. Nei primi minuti della mattinata dei mercati finanziari, il differenziale è risalito oltre la soglia dei 62 punti base. I rendimenti però sono in calo, sia per i titoli italiani sia per quelli tedeschi, con Berlino che vede scendere le cedole medie sotto alla soglia del 2,80%. La settimana che si concluderà oggi è stata molto positiva per i titoli di Stato italiani, grazie alle due aste che si sono svolte l’11 e il 12 febbraio. In totale, lo Stato ha raccolto, tra Bot a un anno e Btp a medio-lungo termine, oltre 14 miliardi di euro, con una domanda sempre maggiore dell’offerta che ha contribuito a ridurre i rendimenti medi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi si è appena alzato leggermente, toccando i 61 punti base.

Questa mattina, i titoli di stato italiani hanno visto lo spread tra Btp e Bund diminuire a 62 punti base.

