Spray già scaduto mandato dal Ministero Il Molise ha più agenti

Recentemente è stato segnalato che alcuni spray antiaggressione inviati dal Ministero risultano già scaduti. Nel frattempo, le forze di sicurezza in una regione del Sud Italia hanno visto aumentare il numero di agenti impiegati sul territorio. Le autorità hanno ribadito che la sicurezza non può essere assicurata tramite tagli di budget o prodotti scaduti, ma solo attraverso investimenti concreti in personale e risorse.

"La sicurezza non si garantisce con i tagli o con gli scarti di magazzino, ma con investimenti reali su uomini e mezzi". II sindacato di polizia Siap alza la voce e nell’esprimere in premessa "la propria totale solidarietà ai colleghi intervenuti sul campo e ai cittadini reggiani", lancia una serie di denunce che mettono nel mirino il Governo nazionale, colpevole a detta del sindacato, di non aver rimpolpato sufficientemente gli organici. "L’ Emilia-Romagna ha la maglia nera in Italia per numero di agenti, con soli 235 agenti ogni 100mila abitanti – tuona Giovanni Punzo, segretario regionale del Siap (sindacato italiano appartenenti polizia) – Per fare un confronto impietoso, il Lazio vanta 660 agenti per 100mila abitanti, il Molise supera i 600".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Spray già scaduto mandato dal Ministero. Il Molise ha più agenti" Notizie correlate Servono più agenti e strumenti per la sicurezza. «Il tempo è scaduto»Il grido d'allarme lanciato dal comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura ha trovato una sponda immediata nel panorama politico... Riforma Istituti Tecnici dal 2026/27: Formazione Scuola Lavoro già dal secondo anno. Ancora non chiarite le classi di concorso. primo incontro al MinisteroSi è concluso al Ministero l'incontro con i sindacati di informativa sul Decreto concernente l’attuazione degli articoli 26 e 26-bis del...