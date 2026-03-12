Servono più agenti e strumenti per la sicurezza Il tempo è scaduto

Il comandante della polizia locale di Verona, Luigi Altamura, ha dichiarato che sono necessari più agenti e strumenti per garantire la sicurezza, affermando che il tempo per intervenire è scaduto. La sua richiesta è stata condivisa subito dal panorama politico locale, dove più figure hanno espresso il loro sostegno per una riforma e un potenziamento delle risorse dedicate alla sicurezza urbana.

Il grido d'allarme lanciato dal comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura ha trovato una sponda immediata nel panorama politico locale, unendo voci in un'unica richiesta di riforma e potenziamento.Il presidente della terza circoscrizione Riccardo Olivieri ha ripreso le parole usate.