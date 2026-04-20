Sposarsi indossando qualcosa di vecchio

Negli ultimi tempi, sempre più persone optano per sposarsi indossando qualcosa di vecchio, spesso un abito vintage. Questa scelta permette di riutilizzare capi già appartenuti ad altri, valorizzando tessuti di qualità e stili d’epoca. La tendenza si sta diffondendo tra chi cerca un tocco di originalità e desidera evitare i capi nuovi, privilegiando la sostenibilità e il fascino di un passato che si rinnova nel giorno più importante.

Scegliere un abito vintage è sempre più comune, tra chi è attratto dai materiali pregiati, dalle lavorazioni di una volta e da uno stile più originale Una sentita superstizione legata al matrimonio prevede che la sposa debba indossare qualcosa di vecchio, assieme a qualcosa di nuovo, di prestato e di blu: risale alla tradizione vittoriana inglese, e l’elemento vecchio poteva essere un gioiello, una giarrettiera, il velo o un paio di scarpe. Un dettaglio, insomma, che non fosse particolarmente vistoso ma che aggiungesse qualcosa all’abito, che invece doveva essere all’ultima moda e confezionato su misura mesi prima della cerimonia. Da qualche tempo però sono sempre di più le spose che scelgono di indossare un vestito vintage o di seconda mano.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Sposarsi indossando “qualcosa di vecchio” He leaves her bleeding, she miscarries, leaves, returns rich and takes everything! Notizie correlate Zendaya segue la vecchia cara formula: «qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu»…Insomma, risulta evidente che l'abito bianco abbia un certo peso nella narrazione di questo nuovo capitolo cinematografico, tanto che la star di... Zendaya sul red carpet con lo stesso abito degli Oscar 2015: "Volevo qualcosa di vecchio"Bellissima e sensuale, Zendaya ha sfoggiato 'qualcosa di vecchio' per lanciare la pellicola a tema matrimoniale interpretata a fianco di Robert...