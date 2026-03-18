Sul red carpet, Zendaya ha indossato lo stesso abito che aveva già sfoggiato agli Oscar del 2015. L’attrice ha spiegato di aver scelto quel look perché desiderava indossare qualcosa di vecchio. La star ha attirato l’attenzione con il suo stile elegante e sensuale, presentandosi prima della proiezione della nuova pellicola in cui recita accanto a Robert Pattinson. La versione italiana del film uscirà nei cinema il 1 aprile.

Bellissima e sensuale, Zendaya ha sfoggiato 'qualcosa di vecchio' per lanciare la pellicola a tema matrimoniale interpretata a fianco di Robert Pattinson, nei cinema dal 1 aprile. La bellezza di Zendaya ha lasciato più volte senza fiato fan e media, ma il look sfoggiato durante la premiere di The Drama, suo nuovo film nei cinema italiani dal à1 aprile, oltre a essere "da urlo", ha un significato molto speciale. Zendaya ha infatti indossato lo stesso abito bianco in stile vittoriano che sfoggiò agli Oscar 2015. "Qualcosa di vecchio" come ha spiegato lei stessa a chi le ha chiesto la ragione di questo incredibile look. Il significato dell'abito di Zendaya Non sono molte le star che "riciclano" abiti già indossati in precedenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zendaya sul red carpet con lo stesso abito degli Oscar 2015: "Volevo qualcosa di vecchio"

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