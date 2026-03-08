8 Marzo il messaggio della presidente | L’uguaglianza è una responsabilità pubblica un impegno civile

Il 8 marzo, la presidente ha sottolineato che l’uguaglianza rappresenta una responsabilità pubblica e un impegno civile. Ha ricordato come questa giornata unisca la memoria delle donne che hanno aperto nuove strade e conquistato spazi, con la responsabilità di continuare a difendere la parità come principio costituzionale e compito di tutte le istituzioni. La riflessione si concentra sulla connessione tra passato e presente nelle questioni di genere.

L'intervento della governatrice dell'Umbria, Stefania Proietti: "Parità e libertà sono il cuore della Repubblica e il confine tra una società giusta e una società che permette l'ingiustizia"