Damiano Tommasi | Non una fiera ’ferma’ ma un intero ecosistema

Il sindaco di Verona ha definito il Vinitaly un fiore all’occhiello della città e uno degli eventi più significativi in cui Verona si confronta con il resto del mondo. Secondo le sue parole, non si tratta solo di una fiera ferma, ma di un intero ecosistema che coinvolge l’intera città e il settore vinicolo internazionale. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e visibilità per Verona a livello globale.

Sindaco Damiano Tommasi, cosa significa il Vinitaly per Verona? "Vinitaly è un fiore all’occhiello della città, uno dei momenti più importanti in cui Verona si misura con il mondo e conferma la propria vocazione internazionale. Nel 2026 la 58esima edizione in programma a Veronafiere dal 12 al 15 aprile saranno presenti quasi 4mila aziende da più di 70 Paesi, oltre 1.000 top buyer ospitati e ulteriori operatori professionali attesi da oltre 130 Paesi. Sono numeri che spiegano bene perché Vinitaly non sia solo una manifestazione leader del vino italiano, ma una leva strategica per la città". Come valuta lo sviluppo operato da Veronafiere e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Damiano Tommasi: "Non una fiera ’ferma’, ma un intero ecosistema" Il Kazakistan pronto a riaccogliere le tigri: ecco come stanno ricostruendo un intero ecosistemaIn un angolo remoto dell’Asia Centrale sta prendendo forma uno dei progetti di rinaturalizzazione (rewilding) più ambiziosi mai concepiti dall’uomo. Cerveteri si ferma per la morte di Damiano Alberti, il 23enne scomparso dopo una lunga malattiaCerveteri, 19 febbraio 2026 – Un piazzale della chiesa gremito, in silenzio, per accompagnare Damiano Alberti nel suo ultimo viaggio. Temi più discussi: Damiano Tommasi: Non una fiera ’ferma’, ma un intero ecosistema; Verona 2027, Tommasi batte un colpo: partita la campagna elettorale; Nazionale di calcio in crisi, per il dopo Gravina spunta il nome del sindaco di Verona Damiano Tommasi; Mazzi, Tommasi, le manovre: nuovi scenari verso il voto 2027. A Vicenza il sindaco dem Possamai installa panchine antibivacco come quelle eliminate da Tommasi a Verona. Ma c’è una spiegazioneVICENZA – A Verona il sindaco di centrosinistra Damiano Tommasi due anni fa ha fatto segare nei giardini pubblici i braccioli di 500 panchine volute dalle precedenti giunte di centrodestra per evitare ... ilfattoquotidiano.it Damiano Tommasi: «Troppi affari, il calcio torni a essere uno sport»Damiano Tommasi, campione d’Italia con la Roma, oggi sindaco di Verona, al terzo anno. «Pensi, in questo periodo stiamo completando un’opera di Italia ‘90...». Roba di calcio, alla fine. «E’ un tunnel ... ilmessaggero.it Gidetoshi Nakata (Parma) vs Damiano Tommasi (Roma) - facebook.com facebook