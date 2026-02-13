Napoli trovato un topo morto nella pentola di una mensa scolastica | scatta l’intervento dei Nas

Napoli, trovato un topo morto nella pentola di una mensa scolastica: scatta l’intervento dei Nas Grave episodio nella mensa dell’istituto comprensivo “G. Costantini”, nel napoletano, dove nella mattina di giovedì 12 febbraio è stato trovato un topo morto all’interno di una pentola destinata ai bambini della scuola primaria. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di preparazione dei pasti, sollevando immediatamente preoccupazioni sulla pulizia e le condizioni igieniche del servizio di refezione scolastica. I Nas sono intervenuti subito per verificare la situazione, sequestrando le attrezzature e avviando controlli approfond

Grave episodio nella mensa dell’istituto comprensivo “G. Costantini”, nel napoletano, dove nella mattina di giovedì 12 febbraio è stato trovato un topo morto all’interno di una pentola destinata ai bambini della scuola primaria. Verso le ore 13 i carabinieri della stazione di San Paolo Belisti sono intervenuti su segnalazione del preside della scuola. Poco prima della somministrazione del pasto, un’operatrice della società che gestisce la refezione scolastica ha scoperto l’animale nel cibo. L’attivazione dell’Asl. Fortunatamente, nessuno degli alunni ha consumato i pasti provenienti da quella azienda.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su napoli trovato Topo morto in una pentola della mensa scolastica nel Napoletano: intervengono Asl e Nas Un topo morto è stato trovato in una pentola usata per preparare i pasti alla mensa scolastica dell’istituto comprensivo “G”. Napoli, un topo morto nella pentola della mensa scolastica La scuola di Napoli è sotto shock dopo aver trovato un topo morto nella pentola della mensa. Ultime notizie su napoli trovato Argomenti discussi: Napoli, trovato topo morto nella pentola di una mensa scolastica; Napoli, topo morto nella pentola alla mensa di una scuola; Topo morto in una pentola della scuola Costantini di San Paolo Bel Sito a Napoli, trovato da un'operatrice; Napoli, topo morto nella mensa scolastica. Allertati i Nas, nessun alunno consuma i pasti. Napoli, trovato un topo morto nella pentola di una mensa scolastica: scatta l’intervento dei NasNessuno degli alunni ha consumato i pasti provenienti da quella azienda. La segnalazione da un’operatrice della società che gestisce la refezione scolastica ... open.online Napoli, trovato un topo morto nella pentola della mensa scolastica. Indagini in corsoLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, trovato un topo morto nella pentola della mensa scolastica. Indagini in corso ... tg24.sky.it Il Napoli ha trovato il NUOVO KVARA Così il parterre di 'Giochiamo d'Anticipo' sul nuovo acquisto azzurro Alisson Santos Cosa ne pensate: SIETE D'ACCORDO #AlissonSantos #SpazioNapoli #SSCNapoli - facebook.com facebook