Il portiere della squadra di calcio si presenta in conferenza stampa visibilmente affaticato e senza voce, dopo una partita difficile. Ringrazia i tifosi per il loro sostegno e commenta che la presenza del pubblico era fondamentale, sottolineando come la squadra avesse bisogno del loro entusiasmo. Non fa commenti sulle dinamiche della partita, limitandosi a ringraziare ancora una volta i supporter per averli incoraggiati anche nei momenti complicati.

Spiro Leka arriva in sala stampa senza voce, sollevato perché sa che la sua squadra, pur pesantemente menomata, arriverà a giocarsi la promozione all’ultima giornata: "Se ci avessero detto a inizio stagione che questi ragazzi sarebbero stati capaci di vincere 27 partite e che nel 2026 avrebbero perso appena 4 partite compresa la semifinale di coppa, credo che tutti avremmo firmato" sottolinea con orgoglio. E prosegue: "Contava solo il risultato, siamo stati bravi a interpretare la gara nella maniera giusta, soprattutto se ripenso all’anno scorso quando contro Udine, che non aveva più nulla da chiedere, ci eravamo bruciati la possibilità di entrare nei playoff".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spiro Leka ringrazia i tifosi: "Avevamo bisogno di loro"

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