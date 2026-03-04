Il presidente della Lazio ha dichiarato che in caso di sciopero dei tifosi non ci sarebbero problemi, poiché non dipende dai loro soldi, ma da un aumento di capitale. La frattura tra la società e parte della tifoseria continua a evidenziarsi, senza segnali di riavvicinamento, mentre le tensioni tra le due parti si fanno sempre più evidenti.

Una frattura tra la Lazio e una porzione della sua tifoseria prosegue senza segni concreti di distensione, mettendo in evidenza una crisi di rapporti che incide sul clima generale del club. L’episodio più recente arriva da una condivisione pubblica su X di un estratto della telefonata di Claudio Lotito, occasione in cui il presidente ha risposto con toni decisi. Le parole pronunciate hanno riacceso la discussione e aumentato la distanza tra la dirigenza e una parte della piazza. Il contesto resta caratterizzato da una crescente animosità: cori, striscioni e prese di posizione denunciano una frattura ormai profonda. Le dinamiche tra chi gestisce la squadra e chi la sostiene continuano a generare polemiche pubbliche, con l’eco di dichiarazioni che alimentano il dibattito e incertezza sul futuro societario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Lotito: «Se i tifosi scioperano, non è un problema. Non ho bisogno dei loro soldi, basta un aumento di capitale»

