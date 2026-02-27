Calcio serie C verso Perugia - Pineto Tedesco chiama a raccolta i tifosi | C' è bisogno del loro amore

Perugia e Pineto si preparano alla sfida di calcio di serie C. Giovanni Tedesco ha invitato i tifosi a sostenere la squadra, sottolineando l’importanza del loro supporto in questo momento. La partita è prevista per la prossima giornata e si svolgerà allo stadio di Perugia. I tifosi sono chiamati a essere vicini alla squadra per affrontare insieme le difficoltà.

"Ci sono dei momenti in cui si ha bisogno dell'amore della propria gente". Giovanni Tedesco è netto: c'è l'impellente necessità di unire le forze affinché fosse più facile tirarsi fuori dalle sabbie mobili.Già, perché l'importanza della partita di domani contro il Pineto, altra formazione che non.