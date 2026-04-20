Dossieraggi perquisizioni in corso a Roma Indagini sul gruppo clandestino ‘Squadra Fiore’

A Roma, nelle ultime ore, sono in corso perquisizioni legate a un'indagine della procura sulla cosiddetta 'Squadra Fiore', un gruppo clandestino composto da ex membri delle forze dell'ordine. L'inchiesta riguarda la creazione di dossier da parte di questo gruppo, e sono stati sequestrati materiali durante le operazioni. Le attività investigative continuano per raccogliere ulteriori elementi e verificare i dettagli dell'indagine.

Roma, 20 aprile 2026 – Perquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell'ambito dell' inchiesta della procura di Roma sulla 'Squadra Fiore ', un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell'ordine accusati di confezionare dossier. A eseguire le perquisizioni sono i carabinieri del Ros delegati dai pm romani titolari del fascicolo, l'aggiunto Stefano Pesci con le pm Alessia Natale e Vittoria Bonfanti. Nell'indagine romana si procede per accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione. Le perquisizioni riguardano anche il filone di indagine dello stesso procedimento in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dossieraggi, perquisizioni in corso a Roma. Indagini sul gruppo clandestino ‘Squadra Fiore’ Notizie correlate Squadra Fiore, perquisizioni a Roma sul gruppo clandestino: «Attività dossieraggio da ex appartenenti forze dell'ordine»Sono in corso delle perquisizioni su disposizione della Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla "Squadra Fiore", un gruppo clandestino - di... Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni(Adnkronos) – Perquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni; Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami. Dossieraggi, inchiesta Roma su 'Squadra Fiore': in corso perquisizioni(Adnkronos) – Perquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell’ordi ... notizie.it Dossieraggi, inchiesta Procura Roma su Squadra Fiore: perquisizioni in corsoPerquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell’ordine accusati di ... ilcorrieredelgiorno.it In corso perquisizioni su disposizione della procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla Squadra Fiore, un gruppo clandestino - di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell'ordine - che avrebbe compiuto attività di dossieraggio #ANSA - facebook.com facebook