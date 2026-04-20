Dossieraggi perquisizioni in corso a Roma Indagini sul gruppo clandestino ‘Squadra Fiore’

Da quotidiano.net 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, nelle ultime ore, sono in corso perquisizioni legate a un'indagine della procura sulla cosiddetta 'Squadra Fiore', un gruppo clandestino composto da ex membri delle forze dell'ordine. L'inchiesta riguarda la creazione di dossier da parte di questo gruppo, e sono stati sequestrati materiali durante le operazioni. Le attività investigative continuano per raccogliere ulteriori elementi e verificare i dettagli dell'indagine.

Roma, 20 aprile 2026 – Perquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell'ambito dell' inchiesta della procura di Roma sulla 'Squadra Fiore ', un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell'ordine accusati di confezionare dossier. A eseguire le perquisizioni sono i carabinieri del Ros delegati dai pm romani titolari del fascicolo, l'aggiunto Stefano Pesci con le pm Alessia Natale e Vittoria Bonfanti. Nell'indagine romana si procede per accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione. Le perquisizioni riguardano anche il filone di indagine dello stesso procedimento in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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