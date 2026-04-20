Spiate e dossieraggio c' è una nuova inchiesta | perquisizioni a Roma

Sono in corso perquisizioni a Roma nell’ambito di un’indagine della procura riguardante un gruppo clandestino chiamato 'Squadra Fiore'. Secondo quanto emerso, sul gruppo ci sono accuse di aver realizzato dossier e di aver coinvolto ex appartenenti delle forze dell’ordine. La polizia sta eseguendo controlli e ispezioni nelle abitazioni e negli uffici collegati all’indagine. La vicenda riguarda attività di spionaggio e raccolta di informazioni riservate.

Perquisizioni sono in corso nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma sulla 'Squadra Fiore', un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell'ordine accusati di confezionare dossier. A eseguire le perquisizioni sono i carabinieri del Ros delegati dai pm romani titolari del fascicolo, l'aggiunto Stefano Pesci con le pm Alessia Natale e Vittoria Bonfanti. Nell'indagine romana si procede per accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione. Le perquisizioni riguardano anche il filone di indagine dello stesso procedimento in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizi.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Spiate e dossieraggio, c'è una nuova inchiesta: perquisizioni a Roma Notizie correlate Dossieraggio, inchiesta Roma su “Squadra Fiore”: in corso perquisizioniSono in corso delle perquisizioni su disposizione della Procura di Roma nell’ambito dell’indagine sulla ’Squadra Fiore’, un gruppo clandestino - di... Dossieraggio, inchiesta Roma su “Squadra Fiore”: in corso perquisizioni. Indagato l’ex Dis Del DeoSono in corso delle perquisizioni su disposizione della Procura di Roma nell’ambito dell’indagine sulla ’Squadra Fiore’, un gruppo clandestino - di... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Scandalo Equalize: spunta il nome di Christian Vieri tra i vip spiati. Così funzionava la centrale dei dossier. Equaliza, l'inchiesta di Milano e i vip spiati: c'è anche il nome di Bobo VieriEqualize, la srl fondata nel 2018 con sede nel centro di Milano, avrebbe nascosto una vera e propria centrale di dossieraggio illegale, parallelamente all'attività di analisi dei ... tuttojuve.com Striano dietro le spiate sul Vaticano. L'ex finanziere verso il rinvio a giudizioLe nuove accuse sul caso Becciu. Chiuse le indagini ... msn.com