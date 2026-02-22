Mercatello volontari al lavoro sulla spiaggia Balnea

Tempo di lettura: < 1 minuto Grazie all'impegno concreto dei volontari di Nuova Gioventù Balnea, Autismo ogni giorno, Legambiente Orizzonti Salerno e Volontariato Verde Pubblico Salerno, questa mattina la Spiaggia Inclusiva Balnea, nel quartiere di Mercatello è stata restituita alla piena fruibilità dei cittadini. Sulla spiaggia, nelle settimane scorse, a causa delle violente mareggiate si era depositato praticamente di tutto. "Un'azione chiara, visibile, efficace -ha commentato Massimo Santaniello, dell'associazione Balnea-Una mattinata di inclusione, partecipazione e senso civico, che dimostra come l'unione tra associazioni e cittadini possa trasformare le parole in fatti".