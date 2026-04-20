I comuni della costa romagnola hanno annunciato che lanceranno i bandi per le concessioni degli stabilimenti balneari entro la fine della stagione estiva. La decisione riguarda le aree di gestione delle spiagge, con procedure d’assegnazione che si apriranno in tempi brevi. La scelta mira a definire le nuove modalità di affidamento delle strutture per il prossimo anno. La comunicazione è stata ufficializzata dagli enti locali coinvolti.

I comuni della costa romagnola accelerano i tempi per la gestione degli stabilimenti balneari, decidendo di lanciare i bandi per le concessioni entro la fine della prossima stagione estiva. Questa mossa strategica nasce dalla necessità di non restare bloccati in attesa delle linee guida generali elaborate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che rappresentano un insieme di direttive da applicare alle norme vigenti piuttosto che un decreto vincolante. L’autonomia amministrativa tra Rimini e Riccione. Il capoluogo riminese si pone all’avanguardia in questa corsa alla regolamentazione: secondo quanto riferito dall’assessora al demanio Valentina Ridolfi, la pianificazione è già in fase avanzata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spiagge in Romagna: i comuni lanciano i bandi per le concessioni

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