Spiagge primo tavolo al ministero per le nuove concessioni | Emilia-Romagna al lavoro sul bando-tipo

Oggi si è tenuto il primo incontro tecnico al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui hanno partecipato rappresentanti delle Regioni, dell’Unione delle Province italiane e dell’Associazione nazionale dei Comuni. Al centro della riunione la definizione del bando-tipo per le nuove concessioni delle spiagge, in vista delle procedure a evidenza pubblica per l’assegnazione. La discussione si è concentrata sulla stesura del documento e sui passaggi successivi.

Primo incontro tecnico al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la partecipazione di Regioni, Upi (Unione Province italiane) e Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), per la redazione del bando tipo relativo alle procedure a evidenza pubblica per l’assegnazione delle.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Infrastrutture, nuove concessioni balneari: Mit al lavoro per il bando di gara Spiagge, Legacoop frena: “Giudizio sospeso sul bando-tipo, servono garanzie per le imprese"Resta sospeso il giudizio di Legacoop Romagna sullo schema di bando “tipo” in materia di concessioni demaniali marittime approvato dal Consiglio dei... Panoramica sull’argomento Perché le spiagge dell’Emilia Romagna sono belle anche in primaveraSpiagge Emilia Romagna primavera mare cosa fare Riviera Romagnolavacanze primavera Rimini Riccione Cesenatico consigli viaggio mare Italia ... myluxury.it In Emilia Romagna stagione balneare iniziata positivamente, si chiuderà il 2 novembreLa stagione balneare estiva in Emilia-Romagna si chiuderà il 2 novembre, con il servizio di salvamento garantito dal terzo fine settimana di maggio al terzo fine settimana di settembre, dalle 9.30 all ... ansa.it