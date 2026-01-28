Aggressioni e truffe a Firenze l' allarme Cgil e Spi Cgil | Le politiche che generano povertà alimentano l’insicurezza

Firenze vive un aumento di episodi di violenza e truffe. Questa settimana, sono stati segnalati diversi incidenti: rapine e aggressioni nei supermercati, con lavoratori che subiscono minacce e minacce di violenza sui treni e nelle stazioni. Cgil e Spi Cgil lanciano l’allarme, puntando il dito su politiche che, secondo loro, alimentano povertà e insicurezza. La città si prepara ad affrontare questa escalation di episodi che mette a rischio la sicurezza di cittadini e lavoratori.

Firenze, 28 gennaio 2026 – Truffe, rapine, aggressioni nei supermercati e violenze ai danni di chi lavora sui treni e nelle stazioni. È questo il volto concreto dell’insicurezza che oggi attraversa Firenze, lontano dalle statistiche astratte e vicino al vissuto quotidiano delle persone. Un’insicurezza che colpisce i più fragili e chi lavora a contatto con il pubblico, e che non può essere letta solo come un problema di ordine pubblico. Se ne è parlato stamani, 28 gennaio, nel corso del convegno “La sicurezza: un bene comune”, organizzato da Cgil e Spi Cgil Firenze alla Camera del lavoro, con un approccio che prova a rovesciare la narrazione emergenziale e repressiva dominante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

