Prevenzione e consapevolezza la Fnp Cisl Arezzo promuove un seminario sul tumore al seno

Sabato 18 aprile alle 9.30 si terrà presso la Borsa Merci di Arezzo un seminario intitolato “Superare l’ostacolo della paura”, promosso dalla Fnp Cisl Arezzo in collaborazione con il Coordinamento di Genere e ANTEAS. L’evento si concentrerà sulla prevenzione del tumore al seno e si rivolgerà a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di conoscere i segnali e le modalità di diagnosi precoce.

Sabato 18 aprile, alle 9.30, nei locali della Borsa Merci di Arezzo, la FNP CISL Arezzo, insieme al Coordinamento di Genere e ad ANTEAS, promuove il seminario “Superare l’ostacolo della paura”, dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa, realizzata con la collaborazione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Agliano: incontro sul tumore al seno, storie vere e prevenzioneIl progetto La Regione si colora di rosa arriva ad Agliano Terme per un incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno, fissato per giovedì 12... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Prevenzione e consapevolezza, la Fnp Cisl Arezzo promuove un seminario sul tumore al seno. Prevenzione e consapevolezza, la Fnp Cisl Arezzo promuove un seminario sul tumore al senoAlla Borsa Merci incontro aperto alla cittadinanza: esperti, medici e istituzioni insieme per superare la paura e rafforzare la cultura della prevenzione ... arezzonotizie.it Fnp Cisl Arezzo partner della giornata mondiale del diabete 2025Arezzo, 12 novembre 2025 – La Cisl Pensionati di Arezzo sarà partner della Giornata Mondiale del Diabete 2025, in programma domani, mercoledì 13 novembre, dalle 9 alle 13 all’Auditorium Pieraccini ... lanazione.it