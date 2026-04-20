Spezzano Albanese allarme acqua | sostanze anomale nella rete

A Spezzano Albanese si è registrata un’emergenza idrica dopo che sono state trovate sostanze anomale nella rete di distribuzione dell’acqua. La scoperta ha portato a preoccupazioni tra i residenti e alle autorità locali, che stanno monitorando la situazione per verificare la provenienza delle sostanze e garantire la sicurezza dell’acqua fornita alle abitazioni. La questione ha suscitato attenzione da parte dei servizi di controllo e delle forze dell’ordine.

L’emergenza idrica che ha colpito Spezzano Albanese ha assunto contorni di estrema gravità a seguito della scoperta di sostanze anomale all’interno della rete di distribuzione. La situazione, che da diverse settimane mette in difficoltà l’intero comune, ha spinto la consigliera regionale Scutellà a intervenire con fermezza per esigere trasparenza e accertamenti immediati sulle cause del problema. La sicurezza del bene primario è al centro della polemica politica a Spezzano Albanese. La presenza di elementi estranei nel flusso idrico ha imposto una riflessione urgente sulla gestione della rete locale. Scutellà, in qualità di capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha definito l’accaduto un fatto serio che richiede una luce completa e rapida su quanto successo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezzano Albanese, allarme acqua: sostanze anomale nella rete Notizie correlate Moria di pesci nel torrente Oneto, è allarme: sostanze inquinanti in acqua? Scattano le analisiBergamo, 2 febbraio 2026 – Sono stati i pescatori della zona a segnalare l’anomalia. Spezzano Albanese: Carnevale 2026 tra tradizioni, Palio dello Shtjerri e sfida a colpi di folklore tra i rioni storici.Il Carnevale di Spezzano Albanese è pronto a esplodere in cinque giorni di festeggiamenti che culmineranno con il rinnovato Palio dello Shtjerri –... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spezzano Albanese, acqua non potabile: l'affondo del M5S. Basta zone d’ombra, i cittadini meritano risposte; Acqua non potabile a Spezzano albanese, Scutellà attacca: Subito chiarezza e responsabilità; Provincia di Cosenza: in corso i lavori di sistemazione della SP 241 tra Tarsia e Spezzano Albanese; Acqua contaminata ad Altomonte: l'ordinanza arriva dopo 5 giorni. Si teme rischio sanitario. Acqua non potabile a Spezzano albanese, Scutellà attacca: «Subito chiarezza e responsabilità»La capogruppo M5S in Regione interviene sull’emergenza: «Analisi pubbliche e risposte certe ai cittadini, la salute non ammette ritardi» ... ecodellojonio.it Spezzano Albanese, acqua non potabile. Scutellà (M5S): «Rendere pubblici gli esiti delle analisi»La consigliera regionale: «È indispensabile che l’ASP prosegua con tutti gli interventi necessari e che si agisca senza ritardi così da restituire fiducia alla comunità» ... cosenzachannel.it Acqua non potabile a Spezzano Albanese: cresce l’allarme: La vicenda dell’acqua non potabile che ha interessato il comune di Spezzano Albanese nelle ultime settimane continua a suscitare forte preoccupazione. Sulla questione è intervenuta la Consigliera - facebook.com facebook