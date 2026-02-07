Spezzano Albanese | Carnevale 2026 tra tradizioni Palio dello Shtjerri e sfida a colpi di folklore tra i rioni storici

Il Carnevale di Spezzano Albanese si prepara a cinque giorni di festa tra tradizioni e sfilate. I rioni storici si sfidano a colpi di folklore, puntando a vincere il Palio dello Shtjerri – Kavalleria, un evento che richiama le radici della comunità calabrese. La festa sta per esplodere, con musica, maschere e tanta voglia di rivivere le usanze antiche.

Il Carnevale di Spezzano Albanese è pronto a esplodere in cinque giorni di festeggiamenti che culmineranno con il rinnovato Palio dello Shtjerri – Kavalleria, un evento che affonda le sue radici nella storia e nelle tradizioni della comunità calabrese. L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Ferdinando Nociti, ha presentato il cartellone ufficiale di questa edizione 2026, promettendo un evento capace di attrarre residenti e visitatori in un vortice di colori, musica e folklore. La manifestazione, un pilastro dell’identità spezzanese, si preannuncia come un momento di aggregazione e di valorizzazione del patrimonio culturale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Spezzano Albanese Carnevale 2026

L’arrivo della Befana a Napoli rappresenta una tradizione radicata nel tempo, caratterizzata da usanze e simboli che affondano le radici nella cultura locale.

A Bolzano, il Carnevale lucano ha preso vita con una sfilata di maschere cornute che ha attirato molti spettatori.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Spezzano Albanese Carnevale 2026

Argomenti discussi: Carnevale 2026, tributo agli Stadio con i Soundpathways; Montescaglioso-02/02/2026:Tutto pronto per la 67ª edizione del Carnevale di Montescaglioso: inizia il conto alla rovescia; Carnevale 2026. Tutto pronto per l’XI edizione di Vetrine in maschera.

Spezzano Albanese si maschera: al via il Carnevale 2026 tra sfilate e l’antico Palio dello ShtjerriL’Amministrazione comunale di Spezzano Albanese, guidata dal Sindaco Ferdinando Nociti, presenta il cartellone ufficiale degli eventi del Carnevale 2026, che animeranno il paese per cinque giorni ... cosenzapost.it

Carnevale 2026: quando inizia e quando finisce? Tutte le dateQuando sarà Carnevale 2026? Archiviato il Natale in tanti iniziano a domandarselo, desiderosi di mascherarsi e festeggiare tra coriandoli, stelle filanti e dolci tipici. Come ogni anno, le date del ... romatoday.it

TGS Spezzano Albanese APS (@tgsspezzano) facebook