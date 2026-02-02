Questa mattina i pescatori di Endine Gaiano e Sovere hanno notato una massiccia moria di pesci nel torrente Oneto. Sono stati loro a dare l’allarme, segnalando un fenomeno insolito e preoccupante. Le autorità hanno già avviato analisi per capire se ci siano sostanze inquinanti nell’acqua. La zona è sotto osservazione, mentre si attendono i risultati delle prove per capire cosa abbia causato questa strage.

Bergamo, 2 febbraio 2026 – Sono stati i pescatori della zona a segnalare l’anomalia. Una moria di pesci lungo il torrente Oneto, tra i comuni di Endine Gaiano e Sovere. L’ipotesi. Secondo alcuni, la causa potrebbe essere legata alla presenza di sostanze inquinanti finite in acqua, anche se al momento non ci sono certezze. In un video pubblicato da un altro pescatore si vedono delle stagnanti chiazze blu ai lati del corso d’acqua. I campionamenti. Le segnalazioni hanno portato all’intervento degli enti competenti domenica pomeriggio. Sul posto sono arrivati i veterinari di Ats e i tecnici dell’ Arpa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Moria di pesci nel torrente Oneto, è allarme: sostanze inquinanti in acqua? Scattano le analisi

Un’immagine che fa impressione: decine di pesci morti si accumulano nel torrente Oneto, tra Endine Gaiano e Sovere.

Nel laghetto Europa si è verificata una moria di pesci, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

