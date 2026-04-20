Spesa e benzina | l’offerta lampo per tagliare i costi familiari

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata un'offerta speciale per l'iscrizione al club BJ’s, che permette di pagare 15 dollari invece dei 60 usuali. Questa promozione consente di risparmiare sulla spesa e sul carburante, offrendo un'opportunità per ridurre i costi familiari in modo rapido. L'iniziativa si rivolge a chi desidera approfittare di prezzi più vantaggiosi per acquisti di generi alimentari e carburante.

L'opportunità di abbattere i costi della spesa e del carburante è arrivata con un'offerta per l'iscrizione annuale al club BJ’s a soli 15 dollari, rispetto al prezzo standard di 60 dollari. La promozione, che include vantaggi significativi sulla benzina e sulla spesa alimentare, è valida fino al 30 aprile. Con l'avvicinarsi delle temperature più calde, le spese per la gestione domestica e i costi legati agli spostamenti tendono ad aumentare rapidamente. In questo scenario, l'adesione alla Club C .🔗 Leggi su Ameve.eu

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