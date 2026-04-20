Spedizione punitiva con bastone e sega a Porto Empedocle due arresti

Nella città di Porto Empedocle, due individui sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari con il braccialetto elettronico. L’arresto è stato disposto dopo una spedizione punitiva avvenuta con l’utilizzo di un bastone e di una sega, che ha portato a lesioni di grave entità. Le autorità hanno contestato a entrambe le persone il reato di lesioni gravi in concorso e il porto di oggetti atti ad offendere.

Due persone sono state arrestate e poste ai domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, per lesioni gravi in concorso e porto di oggetti atti ad offendere. Si tratterebbe degli autori della spedizione punitiva che, nei giorni scorsi, come già raccontato da AgrigentoNotizie, ha.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Teleacras - Clan Villaseta e Porto Empedocle: 16 imputati in abbreviato Notizie correlate Spedizione punitiva, 5 arresti a BolognaIl 10 gennaio scorso un 20enne tunisino colpito con un machete e raggiunto da calci, pugni e colpi di catena in zona universitaria . Otto arrestati per tentato omicidio a Montesarchio, terrificante spedizione punitiva contro due giovaniÈ di otto giovani arrestati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Montesarchio, dove sono state eseguite misure cautelari per una violenta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Spedizione punitiva con bastone e sega a Porto Empedocle, due arresti; Spedizione punitiva, macellaio aggredito con sega e mazza: due arresti. Spedizione punitiva a Porto Empedocle, macellaio aggredito con sega e mazza: due arrestiIl macellaio ha riportato lesioni compatibili con arma da taglio giudicate guaribili in 45 giorni. Nell'inchiesta risulta indagato (a piede libero) un terzo empedoclino ... grandangoloagrigento.it