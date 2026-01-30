Spedizione punitiva 5 arresti a Bologna

La polizia ha arrestato cinque persone a Bologna dopo un episodio violento avvenuto il 10 gennaio in zona universitaria. Un giovane tunisino di 20 anni è stato aggredito con un machete, poi colpito con calci, pugni e colpi di catena. L’attacco, che sembrerebbe una spedizione punitiva, ha portato all’arresto di diversi sospetti. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i motivi dell’aggressione.

