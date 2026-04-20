Durante la notte tra domenica e lunedì, l’equipaggio della stazione spaziale cinese ha portato a termine una passeggiata nello spazio di 5,5 ore. Questa attività rappresenta una delle sessioni più lunghe tra quelle svolte finora dall’equipaggio della stazione cinese. La missione ha coinvolto attività di manutenzione e controlli tecnici esterni. La passeggiata nello spazio si è conclusa senza problemi e i membri dell’equipaggio sono rientrati all’interno della stazione.

L’equipaggio della stazione spaziale cinese ha concluso una sessione di lavoro extraveicolare durata 5,5 ore nella notte tra domenica e lunedì. L’operazione, avvenuta intorno alle 1:36 del mattino secondo l’orario locale di Pechino, ha protagonisti Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang, impegnati nel terzo ciclo di attività all’esterno del modulo orbitante con il supporto del braccio robotico e delle istruzioni inviate dal centro di controllo a terra. Record operativo e gestione tecnica dell’orbita. Le manovre condotte oggi segnano un traguardo individuale per Zhang Lu, il quale ha raggiunto la quota di sette uscite spaziali totali, stabilendo un primato per il maggior numero di interventi fuori dal veicolo effettuati da un astronauta cinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spazio, record cinese: l’astronauta Zhang Lu vola verso il primato

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