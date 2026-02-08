Piano Mattei per l’Africa | a Malindi inaugurato il reparto maternità finanziato dall’Italia

Un nuovo reparto di maternità apre oggi al Malindi Sub-County Hospital, sulla costa del Kenya. L’Italia ha finanziato il progetto attraverso la Cooperazione italiana, portando un intervento concreto per migliorare l’assistenza alle donne in zona. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina, con le autorità locali e rappresentanti italiani presenti.

Un nuovo reparto di maternità è stato inaugurato oggi presso il Malindi Sub-County Hospital, sulla costa del Kenya, grazie a un progetto finanziato dalla Cooperazione italiana. Il taglio del nastro è avvenuto nell’ambito della visita ufficiale nel Paese africano del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. La cerimonia di inaugurazione. All’evento hanno preso parte le autorità locali e istituzionali, tra cui il governatore della Contea di Kilifi, Gideon Mung’aro, e l’ambasciatore d’Italia in Kenya, Vincenzo Del Monaco, a testimonianza del forte legame di collaborazione tra i due Paesi nel settore sanitario e dello sviluppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il secondo Vertice Italia-Africa si terrà il 13 febbraio ad Addis Abeba, in Etiopia.

