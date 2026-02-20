Italia India e Kenya uniscono le forze sull’AI per ridisegnare lo sviluppo tecnologico dell’Africa

L’Italia ha avviato un accordo con India e Kenya per promuovere l’intelligenza artificiale in Africa, a causa delle carenze di infrastrutture digitali nel continente. Il progetto prevede la creazione di centri di formazione e l’implementazione di applicazioni AI per migliorare i servizi pubblici e l’agricoltura. Roma mira a rafforzare il ruolo di intermediario tra l’Europa, l’Asia e l’Africa, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo locale. La collaborazione punta a portare innovazione concreta nelle comunità africane.

Italia, India e Kenya hanno concordato un partenariato trilaterale per sviluppare infrastrutture e applicazioni di intelligenza artificiale in Africa, segnalando l’ambizione di Roma di posizionarsi come ponte tecnologico tra Europa, Indo-Pacifico e il continente al centro del suo Piano Mattei. L’accordo, firmato a Nuova Delhi a margine dell’AI Impact Summit, riunisce il ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso, quello indiano dell’Elettronica e delle Tecnologie dell’Informazione e il keniota dell’Informazione, Comunicazioni ed Economia Digitale. L’intesa mira a superare la fase dei progetti pilota per arrivare a una diffusione su larga scala di sistemi di IA in settori come agricoltura, sanità, istruzione e servizi pubblici, con un primo gruppo di casi d’uso ad alto impatto previsto dal 2026.🔗 Leggi su Formiche.net

