Un violento scontro a fuoco ha scosso una nota località turistica, provocando morti e feriti tra la folla. La scena si è svolta in un’area molto frequentata, mentre il calore del sole e le voci dei visitatori riempivano l’atmosfera di serenità. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già avviato le verifiche per chiarire le circostanze del fatto.

Il sole picchiava forte sul selciato millenario e il brusio dei turisti riempiva l’aria di una spensieratezza tipica delle vacanze. Tra macchine fotografiche puntate verso il cielo e guide che spiegavano segreti di civiltà scomparse, nessuno poteva immaginare che il silenzio della storia sarebbe stato squarciato da un rumore secco e violento. In un attimo, la meraviglia si è trasformata in terrore puro, le grida di ammirazione sono diventate urla di panico e la polvere sollevata dai passi dei visitatori si è tinta del rosso di una tragedia inspiegabile. Un uomo, armato di una follia lucida e distruttiva, ha deciso di trasformare un luogo di contemplazione in un teatro di morte, ponendo fine alla propria esistenza subito dopo aver spezzato quella di una donna innocente.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Spari tra la folla nella famosa località turistica, morti e feriti. Bilancio grave

Notizie correlate

Spari nella famosa discoteca italiana: morte e folla impazzita. La scena spaventosaUn episodio di violenza armata avvenuto nella notte ha scosso tutta la provincia .

Kiev, un uomo spara sulla folla e si barrica in un supermercato. “Almeno due morti e cinque feriti tra cui un bambino”Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla nel quartiere di Holosiivskyi a Kiev uccidendo almeno due persone e ferendone altre cinque, tra cui un bambino.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Spari tra la folla in discoteca, un morto nel Barese; TG5: Spari in discoteca, ucciso tra la folla Video; Spari tra la folla in discoteca, un morto nel Barese; Uomo spara a Kiev e si barrica in un market, ci sono morti e feriti. Ucciso dalla polizia.

Spari tra la folla in discoteca, un morto nel BareseEra l'apertura della stagione estiva e la scorsa notte la pista del Divine club di Bisceglie era piena di persone che ballavano quando alcuni colpi di pistola, almeno quattro, sono stati esplosi per ... ansa.it

Spari nella notte in discoteca: 43enne ucciso a colpi di pistolaUn agguato a colpi di pistola è costato la vita a Filippo Scavo, 43enne barese con precedenti penali, ucciso intorno alle 4 del mattino di ... msn.com

Spari in pieno giorno a Mugnano, ferito 30enne incensurato. Il video dell’agguato inviato a Borrelli (Avs): “Immagini agghiaccianti. Governo rinforzi organici forze dell’ordine invece di chiudere caserme e commissariati” Ancora violenza in strada nell’area nord - facebook.com facebook

Spari in una discoteca nel nord Barese, muore un 43enne. Panico tra i presenti. La vittima aveva una ferita alla base del collo #ANSA x.com