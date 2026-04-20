Sparatoria tra Mugnano e Calvizzano identificate due persone

Due individui sono stati riconosciuti e identificati in relazione alla sparatoria avvenuta il 17 aprile fuori da un bar tra Mugnano e Calvizzano. Le forze dell’ordine hanno condotto le indagini e hanno individuato i soggetti coinvolti. La polizia sta ancora approfondendo i dettagli dell’evento e proseguono le verifiche sulle altre persone presenti al momento dell’incidente.

Identificate due delle persone presenti all'esterno del bar dove si è consumata la sparatoria lo scorso 17 aprile. Come apprende in anteprima Teleclubitalia, i carabinieri della Compagnia di Marano hanno proceduto a identificare i due soggetti che - come mostra un filmato diffuso dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli - hanno partecipato al raid criminale. Si tratterebbe dell'autore degli spari e del complice che viaggiava con lui a bordo della moto. Proprio le immagini di videosorveglianza hanno permesso di risalire alla loro identità. Nel video si vedono altre due persone, presumibilmente clienti dell'attività commerciale ma estranei alla sparatoria.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sparatoria tra Mugnano e Calvizzano, identificate due persone Notizie correlate Agguato a Mugnano, le immagini della sparatoria al confine con Calvizzano: ferito uomo di 30 anniUn video circolato nelle ultime ore mostra la violenta sparatoria avvenuta giovedì pomeriggio nell’area di confine tra Mugnano e Calvizzano, dove è... Agguato tra Mugnano e Calvizzano, 34enne ferito a colpi d’arma da fuocoAgguato nel pomeriggio di ieri al confine tra Mugnano e Calvizzano, dove intorno alle 17 un uomo di 34 anni è stato ferito in circostanze da chiarire. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Agguato a Mugnano, le immagini della sparatoria al confine con Calvizzano: ferito uomo di 30 anni; ESCLUSIVA. Spari tra Mugnano e Calvizzano: ferito un incensurato di Mugnano; Spari in pieno giorno per una rapina: il video choc; Spari a Mugnano, ferito un 30enne incensurato: il video dell’agguato. Mugnano, il video della sparatoria al confine con Calvizzano: ferito uomo di 30 anniUn video circolato nelle ultime ore mostra la violenta sparatoria avvenuta giovedì pomeriggio nell’area di confine tra Mugnano e Calvizzano, dove è rimasto ferito un ... ilmattino.it Agguato a Mugnano, le immagini della sparatoria al confine con Calvizzano: ferito uomo di 30 anniUn video circolato nelle ultime ore mostra la violenta sparatoria avvenuta giovedì pomeriggio nell’area di confine tra Mugnano e Calvizzano, dove è rimasto ferito un ... ilmattino.it Sparatoria a Librino, scovato il latitante in una villa Era stato... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Alcuni dei minori uccisi sarebbero imparentati con il sospetto responsabile della sparatoria. x.com