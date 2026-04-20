La polizia ha identificato l’uomo sospettato della sparatoria avvenuta in Louisiana, durante la quale otto bambini sono stati uccisi. Le autorità hanno reso noto il nome di Shamar Elkins come il presunto autore dell’episodio. Le indagini sono ancora in corso e le forze dell’ordine stanno cercando di raccogliere ulteriori dettagli sull’accaduto. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale.

La polizia ha identificato Shamar Elkins come il presunto autore della sparatoria in cui sarebbero stati uccisi otto bambini a Shreveport Almeno dieci persone sono state colpite con arma da fuoco durante una sparatoria domestica avvenuta in diverse abitazioni in Louisiana, nelle prime ore di domenica mattina, secondo quanto riferito dalla polizia. Elkins, 31 anni, veterano dell’esercito americano, sarebbe stato ucciso dagli agenti dopo essere fuggito dalla scena del crimine e aver rubato un’auto. Tutte le otto vittime accertate della sparatoria erano bambini di età compresa tra uno e 14 anni. Anche due donne sono state colpite, ma sono sopravvissute all’attacco.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Sparatoria Louisiana, identificato l’uomo che ha ucciso 8 bambni

Louisiana father kills 7 of his children plus another child in shooting at house

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