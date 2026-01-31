Louisiana sparatoria alla sfilata di carnevale | 6 feriti Arrestato un uomo

Una sparatoria durante la sfilata di carnevale a Clinton ha lasciato sei persone ferite, tra cui un bambino. La polizia ha arrestato un uomo sul posto. La festa è stata interrotta bruscamente, e le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi dell’accaduto. La comunità si chiede cosa abbia spinto l’uomo a aprire il fuoco in un momento così festoso.

Sei persone, tra cui un bambino, sono state ferite durante una sparatoria alla sfilata di carnevale a Clinton, un villaggio di 1.309 anime in Louisiana. Un uomo è stato arrestato. L'assalto è avvenuto nei pressi di un tribunale durante il tradizionale evento "Mardi Gras in the Country". Lo sceriffo ha dichiarato che la parata è stata immediatamente interrotta. Gli investigatori stanno cercando un veicolo che si sospetta sia stato utilizzato per la sparatoria, la ventiquattresima negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno. La polizia dello Stato della Louisiana ha preso in carico le indagini. Le strade vicino al tribunale sarebbero state bloccate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

