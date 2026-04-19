Una sparatoria di massa si è verificata questa mattina a Shreveport, nel Louisiana, causando la morte di otto bambini. La polizia locale ha confermato l’accaduto e ha comunicato di aver ucciso l’autore del gesto. L’incidente si è verificato nella giornata di domenica 19 aprile, come riportato da vari media statunitensi. La notizia ha suscitato un forte clamore nel paese.

Altra tragedia negli Stati uniti. Otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria di massa a Shreveport, nello stato Usa del Louisiana, questa mattina - domenica 19 aprile -, stando a quanto annunciato dalla polizia locale e rilanciato da diversi media statunitensi. Gli agenti del Dipartimento di Polizia di Shreveport sono intervenuti poco dopo le 6 del mattino in seguito a segnalazioni di una lite domestica. Durante un briefing con la stampa il portavoce della polizia, Christopher Bordelon, ha descritto la scena del crimine come "vasta", spiegando che comprende tre abitazioni diverse. Dieci minori con età comprese tra 1 e 14 anni sono state colpite, e otto di questi sono deceduti di conseguenza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Usa, sparatoria choc in Louisiana: otto bambini ammazzati, ucciso il killer

Notizie correlate

Choc in Louisiana, otto bambini uccisi durante una sparatoriaRoma, 19 aprile 2026 – Otto bambini sono stati uccisi durante una sparatoria in Louisiana.

Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni. Media Usa: «Strage dopo una lite domestica». Morto il killerUna lite domestica si è trasformata in una carneficina a Shreveport, in Louisiana, dove otto bambini sono rimasti uccisi in una sparatoria.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Hormuz, scontro militare diretto Usa-Cina? Cosa sta succedendo | Libero Quotidiano.it.

Louisiana, sparatoria choc: 8 bambini uccisi, il più piccolo aveva un annoOtto bambini sono stati uccisi in una sparatoria a Shreveport, nello stato Usa del Louisiana, questa mattina, stando a quanto annunciato dalla ... iltempo.it

Usa, 8 bambini morti in sparatoria in Louisiana Lite domestica | Killer ucciso durante inseguimento in autoVideo sparatoria Louisiana (Usa) al culmine di una lite domestica, ultime notizie: 8 bambini morti, il killer ucciso durante inseguimento in auto ... ilsussidiario.net