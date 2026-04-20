La polizia ha identificato l’uomo sospettato della sparatoria in Louisiana, evento in cui sono rimasti uccisi otto bambini. L’indagine ha portato all’arresto di Shamar Elkins, ritenuto responsabile dell’attacco. Le autorità stanno continuando le verifiche e le indagini per chiarire le circostanze dell’episodio. La notizia ha suscitato reazioni di shock e preoccupazione nella comunità locale.

La polizia ha identificato Shamar Elkins come il presunto autore della sparatoria in cui sarebbero stati uccisi otto bambini a Shreveport Almeno dieci persone sono state colpite con arma da fuoco durante una sparatoria domestica avvenuta in diverse abitazioni in Louisiana, nelle prime ore di domenica mattina, secondo quanto riferito dalla polizia. Elkins, 31 anni, veterano dell’esercito americano, sarebbe stato ucciso dagli agenti dopo essere fuggito dalla scena del crimine e aver rubato un’auto. Tutte le otto vittime accertate della sparatoria erano bambini di età compresa tra uno e 14 anni. Anche due donne sono state colpite, ma sono sopravvissute all’attacco.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Sparatoria Louisiana, identificato l’uomo che ha ucciso 8 bambini

Louisiana father kills 7 of his children plus another child in shooting at house

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