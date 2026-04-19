Otto bambini uccisi in una sparatoria in Louisiana

Otto bambini sono stati uccisi durante una sparatoria avvenuta a Shreveport, in Louisiana. L'autore dell'episodio è stato colpito e ha perso la vita a seguito di un inseguimento con le forze dell'ordine. La polizia ha confermato i decessi e sta indagando sulla dinamica dell’accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda o sulle circostanze che hanno portato all'incidente.

Otto bambini sono rimasti uccisi in una sparatoria a Shreveport, in Louisiana. Anche l'aggressore è deceduto dopo un inseguimento della polizia. La natura dell'episodio è stata descritta come "violenza domestica" dalla polizia, secondo cui un totale di 10 persone sono state colpite da colpi d'arma da fuoco, su una scena del crimine che ha coinvolto diversi luoghi. La sparatoria è avvenuta intorno alle 6 di stamattina e le vittime hanno un'età compresa tra uno e circa 14 anni. Alcuni dei bambini colpiti erano imparentati con il sospettato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Otto bambini uccisi in una sparatoria in Louisiana Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni. Morto il killer Notizie correlate Choc in Louisiana, otto bambini uccisi durante una sparatoriaRoma, 19 aprile 2026 – Otto bambini sono stati uccisi durante una sparatoria in Louisiana. Louisiana, sparatoria dopo una lite: 8 bambini uccisiOtto bambini, con età comprese tra 15 mesi e i 14 anni, sono stati ammazzati a colpi di armi da fuoco. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Otto bambini uccisi in una sparatoria in Louisiana; Roma, la marcia silenziosa per i bambini uccisi a Gaza: Non dimenticare un solo nome; Non dimenticare i nomi dei bambini; Un sudario di 25 metri con i nomi di 18mila bambini uccisi a Gaza sfila per Roma. Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anniOtto bambini sono stati uccisi in una sparatoria in Louisiana, negli Stati Uniti, nel corso di quella che le autorità hanno definito una lite domestica. Le vittime avevano un’età compresa tra uno e ... tg.la7.it Otto bambini uccisi in una sparatoria in LouisianaOtto bambini sono rimasti uccisi in una sparatoria a Shreveport, in Louisiana. Anche l'aggressore è deceduto dopo un inseguimento della polizia. (ANSA) ... ansa.it ULTIM’ORA Otto bambini di età compresa tra 1 e 14 anni sono stati uccisi in una sparatoria facebook Otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria a #Shreveport, in #Louisiana, negli #StatiUniti, durante quella che le autorità definiscono una “lite domestica”. Le #vittime avevano tra uno e 14 anni. Il fatto è avvenuto intorno alle 6 di domenica mattina. In total x.com