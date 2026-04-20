Nella serata di venerdì, le telecamere di alcuni paesi vicini hanno registrato una Bmw in movimento a Calcio alle 22. Poco dopo, la stessa auto è stata vista in corrispondenza delle strade di via della Lira e via Leopardi, dove l’autore della sparatoria aveva recentemente soggiornato presso alcuni amici. Le immagini fanno parte delle indagini sulla sparatoria avvenuta a Covo.

LE INDAGINI. Le telecamere dei paesi vicini hanno ripreso l’auto venerdì alle 22 a Calcio e dopo il delitto in via della Lira e via Leopardi, dove il killer viveva ospite di alcuni amici. Gli investigatori hanno il vantaggio di sapere già chi cercare: ha un nome e un volto chi ha ucciso venerdì 17 aprile a mezzanotte Rajinder Singh, 47 anni di Covo, e Gurmit Singh, 48 anni di Agnadello, crivellati di colpi fuori dal tempio sikh «Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji» di via Campo Rampino a Covo, dove erano in corso i preparativi per la festa di Vaisakhi. Si tratta di un connazionale di Antegnate, fuggito su una Bmw insieme ad altri tre uomini dello stesso paese su due auto subito dopo la sparatoria.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sparatoria di Covo, la Bmw dell’assassino filmata ad Antegnate

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