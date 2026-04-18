Sparatoria nella notte a Covo | uccisi due uomini

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, a Covo, in provincia di Bergamo, si è verificata una sparatoria che ha provocato la morte di due uomini. L'evento è avvenuto poco dopo le 23, nel centro del paese, e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sui motivi dietro l’accaduto.

Covo (Bergamo), 18 aprile 2026 – Sangue nella notte a Covo, in provincia di Bergamo. Due uomini sono rimasti uccisi in una sparatoria avvenuta nel piccolo centro della Bergamasca nella notte tra venerdì 17 aprile e sabato 18 aprile, quando erano da poco passate le 23.50. L’allarme è scattato in codice rosso alla centrale di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia qualche minuto prima della mezzanotte, da via Campo Rampino. I sanitari sono intervenuti con due ambulanze e due automediche in codice rosso per l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Due le vittime, due uomini di origini indiane, che sarebbero stati raggiunte dagli spari all’esterno di un edificio di preghiera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sparatoria nella notte a Covo: uccisi due uomini La Strage di Duisburg: Il Massacro della 'Ndrangheta che Shockò l'Europa Notizie correlate Sparatoria nella notte in pieno centro: feriti due giovaniNel corso della notte la polizia è intervenuta presso l’ospedale Clinica dei Fiori di Acerra a seguito della segnalazione di due persone, classe ‘03... Leggi anche: Sparatoria ad Acerra: due giovani feriti gravemente nella notte di violenza. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sparatoria nella notte a Covo, due uomini uccisi; Sparatoria nella notte a Covo, due morti: si tratterebbe di persone uscite da un luogo di culto; Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passanti; Spari nella notte al Libertà: ragazzo gambizzato da sicari in moto. Sparatoria nella notte a Covo, due uomini uccisi a colpi di pistola fuori da un luogo di preghieraUn’auto si sarebbe avvicinata al capannone esplodendo diversi colpi. Le vittime, entrambe di nazionalità indiana, colpite all’esterno dello stabile: dinamica e movente ancora da chiarire. ecodibergamo.it Sparatoria nella notte a Covo: uccisi due uominiL’allarme intorno a mezzanotte nella Bergamasca in via Campo Rampino. Sul posto i carabinieri. Le due vittime sono state raggiunte da molteplici colpi di arma da fuoco non lontano da un luogo di culto ... ilgiorno.it Sparatoria con tentato omicidio a Trento, trovata la pistola nascosta nel parco. Recuperato dai carabinieri un revolver con cinque colpi ancora inseriti, decisiva la collaborazione degli indagati. L’arma era occultata in un pozzetto tra terra e foglie. facebook Zola Predosa, colpito alle gambe dopo la sparatoria in strada: 39enne indagato per tentato omicidio volontario x.com