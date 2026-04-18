Covo sparatoria nel tempio Sikh | due morti

Nella tarda serata di venerdì 17 aprile, due uomini sulla quarantina sono stati uccisi davanti al cancello del tempio Sikh Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji, situato in via Campo Rampino a Covo. La sparatoria si è verificata all’ingresso della struttura religiosa, provocando la morte delle due persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini.

Covo. Due persone, entrambe sulla quarantina, sono state uccise nella tarda serata di venerdì 17 aprile davanti al cancello d’ingresso del tempio Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji, in via Campo Rampino. Le informazioni al momento sono ancora frammentarie. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo si sarebbe presentato al tempio mentre il presidente stava parlando con un piccolo gruppo di persone. Si sarebbe inginocchiato, per poi allontanarsi e tornare poco dopo armato, aprendo il fuoco. Due le vittime. Non è ancora chiaro il movente.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Sparatoria nella notte a Covo nella Bergamasca, due morti: aggressori in fugaSi è verificata una sparatoria a Covo (Bergamo) nella quale hanno perso la vita due uomini. Sparatoria nella notte a Covo: uccisi due uominiCovo (Bergamo), 18 aprile 2026 – Sangue nella notte a Covo, in provincia di Bergamo. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Covo, sparatoria nel tempio Sikh: due morti. Covo, sparatoria nel tempio Sikh: due mortiCovo. Due persone, entrambe sulla quarantina, sono state uccise nella tarda serata di venerdì 17 aprile davanti al cancello d’ingresso del tempio Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji, in via Campo Rampino. Le ... bergamonews.it Sparatoria nella notte a Covo: uccisi due uominiL’allarme intorno a mezzanotte nella Bergamasca in via Campo Rampino. Sul posto i carabinieri. Le due vittime sono state raggiunte da molteplici colpi di arma da fuoco non lontano da un luogo di culto ... ilgiorno.it