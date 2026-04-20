Nella città di Shreveport, in Louisiana, si è verificata una sparatoria che ha causato la morte di otto bambini di età compresa tra 15 mesi e 14 anni. Le autorità hanno confermato il numero delle vittime senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell'evento. La scena del crimine è stata messa sotto sequestro mentre le indagini sono in corso. La notizia ha suscitato grande shock tra la comunità locale.

SHREVEPORT (Lousiana) Una strage. Terrificante. Perché le otto vittime (quante sono al momento) hanno fra i 15 mesi e i 14 anni. Bambini innocenti, insomma. A ucciderli a fucilate nelle loro case a Shreveport, 200mila abitanti città del nord ovest della Louisiana non distante dal confine con il Texas e a poco più di 500 chilometri da New Orleans, è stato un parente, forse il padre di alcuni di loro. Secondo il New York Post si tratterebbe di un ex veterano dell’esercito, Shamar Elkins, che sui social sosteneva di essere il padre dei bambini. I dettagli del fatto sono raccapriccianti, qualcosa di così tragico "che la maggior parte di noi non ha mai visto" ha detto il capo della polizia locale, Wayne Smith, scosso e tremante come tutta la comunità e gli interi Stati Uniti, dove pure episodi di violenza pura non sono così rari.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spara e fa strage in Louisiana. Uccisi otto bimbi da uno a 14 anni

Notizie correlate

Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni. Media: «Strage dopo una lite domestica»Una lite domestica si è trasformata in una carneficina a Shreveport, in Louisiana, dove otto bambini sono rimasti uccisi in una sparatoria.

Massacro di bambini a Shreveport, in Louisiana: otto piccoli tra 18 mesi e 14 anni uccisi in una “lite domestica”Una lite domestica, i cui contorni sono ancora da chiarire, si è trasformata in un massacro di bambini a Shreveport, in Louisiana.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Turchia, nuova sparatoria in una scuola. 9 morti, suicida Il killer 13enne; Spara e fa strage in Louisiana. Uccisi otto bimbi da uno a 14 anni; Sparatoria in Louisiana, otto bambini morti. Ucciso aggressore; Louisiana, spara e uccide 8 bambini da 1 a 14 anni. La polizia: Killer neutralizzato, lite domestica.

Kiev, uomo spara sulla folla: è strageAlmeno sei vittime e diversi feriti. Il sospetto, che sarebbe originario di Mosca, è stato «neutralizzato» dalle forze speciali ... unionesarda.it

Strage alle elementari a Belgrado: studente spara e uccide 9 personeSerbia, 3 mag. (askanews) – Strage in una scuola elementare in Serbia, a Belgrado. Uno studente è entrato armato nell’edificio e ha cominciato a sparare, uccidendo almeno 9 persone. Altre 7 sono ... affaritaliani.it

"Dottore buonasera. Ore 00.00 quartieri spagnoli 20-04-2026 Si spara all’impazzata come se non ci fosse un domani. Chi ha bambini piccoli saltano dal letto pieni di paura. Quei pochi onesti che si addormentano perché la mattina devono svegliarsi per andar facebook

#Nkamhoua si ferma, vede spazio e spara la TRRRIPLAA Vantaggio 85-86 #CanVar #NoiSiamoVarese x.com